«Реал» официально объявил, что Килиан Мбаппе не примет участия в ответном матче против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Нападающий не был включен в заявку на сегодняшнюю игру на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Накануне Мбаппе завершил тренировку досрочно из-за проблем с коленом, вызванных травмой, полученной в конце декабря. По предварительным данным, француз пропустит как минимум три матча.

Ответная встреча между «Реалом» и «Бенфикой» за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в 23:00 по московскому времени. В первом матче мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0.