Член совета спортивного комитета «Барселоны» Жоан Солер высказался о возможных громких трансферах клуба в следующие 5 лет.

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Да, мы могли бы подписать таких игроков, как Хулиан Альварес или Эрлинг Холанн. В течение пяти лет подобные трансферы способны себя окупить, бюджет "Барселоны" готов к этому.

В конечном итоге "Барселона" должна быть очень осторожна в отношении своих обязательств по структуре заработной платы. Мы установили для себя предел и не будем его превышать. Мы должны подписывать игроков по рыночным ценам, одновременно следя за нашей системой оплаты труда», — приводит слова Солера Cadena Ser.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о том, что ПСЖ мог подписать Ламина Ямаля за 250 млн евро.