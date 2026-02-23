Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что ПСЖ предлагал 250 млн евро за нападающего «сине-гранатовых» Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«ПСЖ два года назад предлагал нам € 250 млн за Ламина Ямаля. Мы отказались. Ему было 17 лет — некоторые считали нас сумасшедшими!» — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ сообщали о том, что у ПСЖ возобновился интерес к Ямалю.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Барселону» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 12 голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 200 млн евро.