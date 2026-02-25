Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об атакующей линии «Спартака» в нынешнем сезоне.

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Какую схему будет играть Карседо этой весной? То, что мы видели в предсезонных играх — он использовал разные схемы и сочетания игроков. Поэтому плюс‑минус только в двух последних матчах Карседо играл оптимальным составом.

Видимо, до лета руководство дало ему карт‑бланш, чтобы выбрать игроков на следующий сезон: кого‑то потом выставить на трансфер и продать, а кого‑то докупить на слабые позиции, которые у красно‑белых есть. Но линия атаки в "Спартаке" — одна из лучших в чемпионате», — сказал Гришин «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место с 29-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России «красно-белые» сыграют против «Сочи» 1-го марта.