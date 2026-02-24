Бывший игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе экс-футболиста «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «армейский» клуб.

Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо globallookpress.com

«Да сколько можно?  У нас уже был такой опыт с Пьяничем.  Не надо нам такого.  Нам нужны атакующие игроки, которые будут пахать от своей штрафной до чужой.  Свои ребята.  А он не сможет.  В 33 года он не выдержит такой напряжёнки в нашем чемпионате.  Будет получать большие деньги — и хорошо, если ещё платить будут.  Только зачем?  Нам такие не нужны», — цитирует Пономарева «Советский спорт».

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА интересуется 33-летним игроком.  Коутиньо находится в статусе свободного агента после досрочного расторжения контракта с «Васко да Гама».