Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Интрига будет до конца чемпионата. Надеюсь, как минимум три команды будут биться за чемпионство. Возможно, вклинится и четвёртая. Назову "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА, но "Локомотив" не сбрасываю со счетов. ЦСКА прилично усилился, хорошо играл на сборах.

Кроме ЦСКА, никто больше в плюс не сработал на трансферном рынке. Но всё покажет время. Вот армейцы сработали лучше всех», — цитирует Гуренко «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент в тройку сильнейших входят «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив». Возобновление РПЛ планируется в конце этой недели.