Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Локомотив»
«Локомотив» globallookpress.com

«Интрига будет до конца чемпионата.  Надеюсь, как минимум три команды будут биться за чемпионство.  Возможно, вклинится и четвёртая.  Назову "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА, но "Локомотив" не сбрасываю со счетов.  ЦСКА прилично усилился, хорошо играл на сборах.

Кроме ЦСКА, никто больше в плюс не сработал на трансферном рынке.  Но всё покажет время.  Вот армейцы сработали лучше всех», — цитирует Гуренко «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент в тройку сильнейших входят «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив».  Возобновление РПЛ планируется в конце этой недели.