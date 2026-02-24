Наставник «Лиона» Паулу Фонсека остался недоволен инициативой главы ФИФА Джанни Инфантино вернуть российские команды на международную арену.

Паулу Фонсека globallookpress.com

«Мы будем играть против России в Москве, в то время как украинцы даже на своей земле играть не могут? Украина не может участвовать в европейских соревнованиях на своей территории, а Россия сможет? Для меня это неприемлемо», — приводит слова Фонсеки L'Equipe.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров с конца февраля 2022 года.