«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

Единственный гол в составе «красных дьяволов» записал на свой счет Беньямин Шешко на 71-й минуте.

Результат матча

ЭвертонЛиверпульЭвертон0:1Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Беньямин Шешко 71'
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Джеймс Тарковски,  Майкл Кин,  Джеррэд Брэнтуэйт,  Джеймс Гарнер,  Идрисса Гана Гейе,  Тим Айрогбунам (Бету 79'),  Кирман Дьюсбери-Холл,  Харрисон Армстронг (Тирик Джордж 73'),  Илиман Ндиайе,  Тьерно Барри
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Люк Шоу,  Гарри Магуайр,  Лени Йоро,  Диогу Далот,  Бруну Фернандеш,  Кобби Майну,  Каземиро,  Брайан Мбемо (Нуссайр Мазрауи 77'),  Матеус Кунья,  Амад Диалло (Беньямин Шешко 58')
Жёлтые карточки:  Джордан Пикфорд 77',  Джеймс Тарковски 83'  —  Гарри Магуайр 84',  Нуссайр Мазрауи 90+2'

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.  «Эвертон» — на 9-й позиции с 37-ю баллами.