После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Эвертон» — на 9-й позиции с 37-ю баллами.

Единственный гол в составе «красных дьяволов» записал на свой счет Беньямин Шешко на 71-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

