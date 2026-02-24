«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в составе «красных дьяволов» записал на свой счет Беньямин Шешко на 71-й минуте.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль0:1Манчестер ЮнайтедМанчестер
0:1 Беньямин Шешко 71'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Тим Айрогбунам (Бету 79'), Кирман Дьюсбери-Холл, Харрисон Армстронг (Тирик Джордж 73'), Илиман Ндиайе, Тьерно Барри
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Лени Йоро, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Каземиро, Брайан Мбемо (Нуссайр Мазрауи 77'), Матеус Кунья, Амад Диалло (Беньямин Шешко 58')
Жёлтые карточки: Джордан Пикфорд 77', Джеймс Тарковски 83' — Гарри Магуайр 84', Нуссайр Мазрауи 90+2'
После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Эвертон» — на 9-й позиции с 37-ю баллами.