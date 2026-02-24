Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос поделился своими впечатлениями об атмосфере в команде перед началом весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

Дуглас Сантос globallookpress.com

«У нас в команде царит отличная атмосфера, мы все объединены общей целью. В составе много иностранных игроков, которые прекрасно взаимодействуют с россиянами. Я вижу, что у нас есть единый настрой, одно стремление и одно желание — стать первыми!» — отметил футболист в интервью пресс-службе клуба.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лишь «Краснодару», который лидирует с 40 очками.