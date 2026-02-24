Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о сборах команды.

«Сборы прошли отлично, команда провела огромную работу.  У нас была огромная физическая работа, мы много работали с мячом.  Тем, что я видел в товарищеских матчах, я полностью удовлетворен.

Новички?  Думаю, что они отлично интегрировались как в мою концепцию игры, так и в коллектив.  Считаю, что мы совершили четыре очень интересных подписания.

Гонду, Козлову и Баринову не требовалось время на адаптацию и интеграцию.  Они уже знакомы с этим коллективом.  Уверен, что и Матеус Рейс очень быстро интегрировался в команду», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.