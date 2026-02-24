Экс-футболист сборной России Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года.

«Любой футбольный и нефутбольный человек скажет, что Леонид Викторович Слуцкий — легенда российского тренерского цеха. Он и за рубежом поработал. Естественно, Слуцкого не хватает в российском футболе. Но если он не хочет тренировать в России, лучше у него спрашивать.

Могу представить Слуцкого практически в любой российской команде.»Спартак«? Это надо спрашивать у Леонида Викторовича, но лично я не могу представить, что он именно в "Спартак" пойдет», — сказал Березуцкий Sport24.