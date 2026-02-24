Помощник главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью Жоау Тральяу высказался о предстоящем ответном матче против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Бенфика»
«Бенфика» globallookpress.com

«Бенфика надеется на честную игру и соблюдение равенства критериев.  Мне показалось, что в первом матче все было иначе.  Винчич отличный арбитр, который уважает величие "Реала", но также и величие "Бенфики", и у него одинаковые критерии для обеих команд.

Для "Бенфики" это финал, для "Реала" тоже, но только одна команда пройдет дальше.  У обеих команд будут свои стратегии, мы готовы к этому.  У "Реала" есть определенный стиль, они не будут отступать от него на протяжении всей игры, мы знаем, что у них есть слабые стороны, и готовы их использовать.  У команды есть четкий план на игру», — приводит слова Тральяу A Bola.

Ответный матч «Реал» — «Бенфика» состоится в среду, 24 февраля.  Начало игры запланировано на 23:00 мск.  В первой игре мадридцы победили с результатом 1:0.