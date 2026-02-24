Тульский «Арсенал» объявил, что матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» состоится на стадионе «Арена-Химки».

Футбольный клуб «Арсенал» Тула globallookpress.com

«В этом году погода существенно осложнила подготовку поля к началу второй части сезона. В Туле за последние три недели выпало аномальное количество осадков. Сейчас ПФК "Арсенал" делает все возможное, чтобы ближайшие домашние матчи прошли на родном стадионе. Отметим, что выбор стадиона обусловлен наличием на стадионе "Арена-Химки" искусственного газона, на котором возможно проведение матча в любых погодных условиях», — говорится в заявлении тульского клуба.

Игра запланирована на 5 марта и начнется в 18:30 по московскому времени. Также стало известно, что поле на стадионе в Туле не соответствует требованиям для проведения матчей Кубка России, о чем сообщил Дмитрий Романников, руководитель отдела развития инфраструктурных проектов РФС.