Домашняя арена тульского «Арсенала» не получила допуск к проведению матча Кубка России.

«Согласно регламенту проведения Кубка России за 12 дней до матча комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проводит инспекционный контроль футбольных полей с натуральным покрытием. Зная сложную ситуацию с футбольным полем в Туле, дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния поля.

Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», — сказал начальник отдела развития инфраструктурных проектов Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Романников «Матч ТВ».

«Канониры» должны принять 5 марта московский «Локомотив» в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России.