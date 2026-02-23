В УЕФА обеспокоены возможным продолжением конфликта между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В минувшую неделю «Реал» обыграл «Бенфику» в стыковом матче Лиги чемпионов со счетом 1:0. Во время игры Винисиус, вингер мадридского клуба, выразил недовольство арбитру Франсуа Летексье из-за слов Джанлуки Престианни, который, по словам бразильца, назвал его «обезьяной», прикрывшись футболкой. Этот инцидент привлек внимание УЕФА, и организация начала расследование.

По информации Cadena SER, в УЕФА выражают опасения, что перед ответной игрой Винисиус и Престианни могут не пожать друг другу руки, что может негативно сказаться на репутации турнира.

Сообщается, что УЕФА рассматривает возможность дисквалификации Престианни на ответный матч, однако этот вариант представляется маловероятным, так как обычно дисциплинарные разбирательства занимают больше времени.