Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил игру «Тоттенхэма» в матче 27-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:4).

Уэйн Руни globallookpress.com

«Это была хорошая игра, "Арсенал" явно показал свой класс, а "Тоттенхэм" — просто не очень хорошая команда. Если посмотреть на их состав, то, вероятно, станет ясно, что они находятся там, где должны быть.

Конечно, это большой клуб с хорошим, новым стадионом, но я просто не думаю, что игроки "Тоттенхэма" достаточно хороши, чтобы конкурировать на уровне Премьер-лиги. У "Тоттенхэма" всё будет хорошо, вряд ли они вылетят из АПЛ, но сейчас они там (на 16-м месте), и в прошлом сезоне они были в похожей ситуации. Это серьёзная проблема для клуба, вызывающая беспокойство, независимо от того, останутся ли они в Премьер-лиге или нет, потому что уровень их мастерства снизился», — сказал Руни в интервью для BBC.

После 27-и туров в АПЛ «Тоттенхэм» занимает 16-е место в таблице с 29-ю очками в активе. Команда опережает зону вылета на 4 балла.