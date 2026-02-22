В матче 27-го тура английского чемпионата «Арсенал» на выезде переиграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби со счетом 4:1.
Открыли счет «канониры» усилиями Эберечи Эзе на 32-й минуте, но Рандаль Коло-Муани на 34-й минуте смог восстановить статус-кво.
Во втором тайме голы Виктора Дьекереша на 47-й минуте и 90+4-й минуте и того же Эзе на 61-й минуте принесли победу «Арсеналу».
Результат матча
ТоттенхэмЛондон1:3Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Эберечи Эзе 32' 1:1 Рандаль Коло Муани 34' 1:2 Виктор Дьёкереш 47' 1:3 Эберечи Эзе 61'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Раду Дрэгушин, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Жоау Палинья (Матис Тель 82'), Арчи Грей, Конор Галлахер (Доминик Соланке 62'), Ив Биссума, Папе Сарр, Ксави Симонс, Рандаль Коло Муани (Ришарлисон 68')
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Кристьян Москера 57'), Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Эберечи Эзе (Мартин Эдегор 77'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 76'), Виктор Дьёкереш
Жёлтые карточки: Арчи Грей 35', Ив Биссума 86' — Юрриен Тимбер 27'
«Арсенал» набрал 61 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 баллами идет 16-м.