В матче 27-го тура английского чемпионата «Арсенал» на выезде переиграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби со счетом 4:1.

Эберечи Эзе globallookpress.com

Открыли счет «канониры» усилиями Эберечи Эзе на 32-й минуте, но Рандаль Коло-Муани на 34-й минуте смог восстановить статус-кво.

Во втором тайме голы Виктора Дьекереша на 47-й минуте и 90+4-й минуте и того же Эзе на 61-й минуте принесли победу «Арсеналу».

Результат матча Тоттенхэм Лондон 1:3 Арсенал Лондон Лондон 0:1 Эберечи Эзе 32' 1:1 Рандаль Коло Муани 34' 1:2 Виктор Дьёкереш 47' 1:3 Эберечи Эзе 61' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Раду Дрэгушин, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Жоау Палинья ( Матис Тель 82' ), Арчи Грей, Конор Галлахер ( Доминик Соланке 62' ), Ив Биссума, Папе Сарр, Ксави Симонс, Рандаль Коло Муани ( Ришарлисон 68' ) Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер ( Кристьян Москера 57' ), Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Эберечи Эзе ( Мартин Эдегор 77' ), Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 76' ), Виктор Дьёкереш Жёлтые карточки: Арчи Грей 35', Ив Биссума 86' — Юрриен Тимбер 27'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 0 Удары мимо 6 39 Владение мячом 61 2 Угловые удары 5 15 Фолы 11

«Арсенал» набрал 61 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 баллами идет 16-м.