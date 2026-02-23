Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о низкой результативности форварда «Зенита» Александра Соболева.

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«Соболева много критируют? Я с Сашкой созвонюсь. Когда у него будут выходные, буду его брать и учить по девяткам бить (улыбается). Он умеет бить, но бьет по восьмеркам (улыбается). А надо по девяткам бить!

Дорого ему обойдется? У него денег много!», — сказал Павлюченко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 16 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.