Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о низкой результативности форварда «Зенита» Александра Соболева.

Александр Соболев — нападающий «Зенита»
«Соболева много критируют?  Я с Сашкой созвонюсь.  Когда у него будут выходные, буду его брать и учить по девяткам бить (улыбается).  Он умеет бить, но бьет по восьмеркам (улыбается).  А надо по девяткам бить!

Дорого ему обойдется?  У него денег много!», — сказал Павлюченко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 16 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.