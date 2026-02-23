Наставник «Пармы» Карлос Куэста высказался о победе над «Миланом» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Непросто сохранять концентрацию на протяжении стольких минут против такой сильной команды и на таком стадионе. Они должны были владеть инициативой, поэтому нам приходилось действовать организованно. Менталитет, который показала команда, был невероятным.

Когда мы работаем над стандартами, мы стараемся, чтобы игроки были готовы забивать.

В футболе всё меняется быстро. Мы та же команда. От нас зависит качество работы. Мы должны делать больше и лучше», — сказал 30-летний специалист на пресс-конференции.

«Парма» набрала 32 очка в 26 встречах и идет на 12-м месте в таблице Серии А.