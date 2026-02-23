«Пари Сен-Жермен» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Сенни Маюлу, сообщает RMC Sport.

Сенни Маюлу globallookpress.com

По информации источника, руководство клуба удовлетворено прогрессом молодого игрока и готово предложить ему новое соглашение, которое будет действовать до лета 2030 года. Текущий контракт Маюлу с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027-го.

За игроком также следят другие ведущие европейские клубы, однако приоритетным вариантом для него остается «Пари Сен-Жермен» . Однако в переговорах между Маюлу и парижским клубом возникли сложности. Футболист настаивает на значительном увеличении заработной платы, что не соответствует текущей финансовой стратегии «ПСЖ».

В текущем сезоне Маюлу провел 28 матчей за клуб, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.