Главный тренер «Брюгге» Иван Леко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Иван Леко — главный тренер «Брюгге» globallookpress.com

Напомним, что в 1-м матче команды сыграли вничью — 3:3. Встреча состоялась в Брюгге (Бельгия).

«Выступать в плей-офф Лиги чемпионов вместе с "Брюгге" — настоящая привилегия. С другой стороны, всегда хочется большего. Мы постараемся показать, что ещё не достигли своего предела. Мы здесь для того, чтобы добиться нужного результата и доказать, что способны на это. Даже в матчах с сильнейшими клубами. Даже с учётом того, что мы понимаем, с кем нам предстоит играть», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.

Ответный поединок между этими командами состоится завтра, 24-го февраля в 20:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.