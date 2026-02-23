Российский комментатор Константин Генич высказался об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.

Константин Генич globallookpress.com

«За "Локомотивом" приятно наблюдать, потому что патриотично к ним относишься, у них минимум легионеров, очень много россиян. Но "Локомотив" очень легковесен в борьбе за чемпионство.

Если посмотреть на "Краснодар", вот там мускулы, там бык, вот прямо пар идет. Перед матчем в "Краснодаре" выстраиваются атлеты, а в "Локомотиве" более поджарые ребята», — сказал Генич «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от лидерства на 3 балла.