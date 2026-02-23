Известный телекомментатор Константин Генич рассказал, какую команду он считает самой сильной в российской Премьер-лиге.

Константин Генич globallookpress.com

«Все говорят, что у Сергея Семака там бриллианты разложены, и вот теперь их просто нужно собрать. А вписать их всех 11 в состав, чтобы они еще и играли как команда, в этом есть большой потенциал для "Зенита". Если "Зенит" будет играть по потенциалу своих игроков, то равных этой команде быть не может», — сказал Генич каналу «Матч ТВ».

После первой части сезона «Зенит» занимает вторую строчку в таблице РПЛ с 39 очками. Лидирует пока «Краснодар» (40). В 19-м туре команда Сергея Семака примет «Балтику», игра состоится 27 февраля в 19:30 (мск).