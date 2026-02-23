В пресс-службе «Динамо» заявили, что бело-голубые успешно прилетели в Москву.

«Все хорошо. Команда уже в Москве, прилетела из ОАЭ в районе полуночи. Наш чартерный рейс 22 февраля действительно был перенаправлен в Санкт-Петербург в связи с временным закрытием московских аэропортов. Там прошла дозаправка, и после получения разрешения на вылет команда отправилась в Москву.

Поводов для волнения нет — домашняя игра с "Крыльями Советов" через неделю. Ждем всех наших болельщиков на стадионе!» — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Динамо» после 18-го тура идет на 10-м месте в таблице РПЛ, набрав 21 очко.