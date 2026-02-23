Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не поставил крест на игре бразильского нападающего Эндрика, а внимательно следит за его успехами во французском «Лионе», информирует издание The Touchline.

Глава «сливочных» надеется, что выступления за «Лион» добавят уверенности 19-летнему футболисту и он сможет в будущем претендовать на место в основном составе королевского клуба.

Эндрик был арендован «Лионом» у «Реала» зимой до конца сезона. Всего он провел за «ткачей» 7 матчей, забил в них 5 мячей и сделал одну голевую передачу.