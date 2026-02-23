«Алавес» примет «Жирону» в матче 25-го тура Ла Лиги. Поединок состоится 23 февраля в 23:00 мск.

Команды будут закрывать программу тура. Накануне встречи обе за пределами зоны вылета. «Алавес» с 26 баллами занимает 15-е место, у «Жироны» 29 очков и 13-я позиция. При этом клубы все еще в опасной близости от последней тройки и не откажутся сегодня набрать очки. Особенно это касается «Алавеса», который всего в двух баллах от «Мальорки».

«Жирона» в этой паре выглядит предпочтительнее. В прошлом туре она со счетом 2:1 победила «Барселону», а за последние 5 туров у нее всего лишь одно поражение. «Алавес» без побед уже два тура. В прошлый раз хозяева проиграли жирондинцам 0:1, поэтому непонятно, смогут ли они победить в этом матче.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.95.

Коэффициенты букмекеров: 2.47 на «Алавес», 3.00 на ничью, 3.35 на «Жирону».

Ставка ИИ — победа «Алавеса» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.