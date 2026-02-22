22 февраля в матче 25-го тура Ла Лиги состоится встреча «Вильярреала» и «Валенсии». Команды начнут в 23:00 мск, сыграют они на стадионе «Керамика».

«Вильярреал» выступает выше всяких ожиданий. С 48 баллами клуб идет на третьей позиции. В спину дышат «Атлетико» и «Бетис», однако если хозяева выиграют, то смогут больше закрепиться на своей позиции.

С «Валенсией» будет нелегко. Команда ведет борьбу за выживание и чтобы не оказаться в зоне вылета, будет сегодня пытаться набрать очки. При этом «бэтмены» не побеждали «желтых» в последних четырех очных встречах, а в прошлый раз «Вильярреал» победил со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.22.

Котировки букмекеров: 1.74 на победу «Вильярреала», 3.91 на ничью, 4.83 на победу «Валенсии».

Прогноз ИИ: будет ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.