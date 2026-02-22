«Санкт-Паули» одолел «Вердер» (2:1) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
У хозяев голы записали на свой счет Хауке Валь на 56-й минуте и Джоэл Чима Фудзита на 71-й минуте.
Единственный гол в составе «Вердера» записал на свой счет Йован Милошевич на 62-й минуте.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург2:1ВердерБремен
1:0 Хауке Валь 56' 1:1 Йован Милошевич 62' 2:1 Джоэл Чима Фудзит 71'
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Манолис Салиакас, Аркадиуш Пырка, Эрик Смит, Джексон Ирвайн (Джеймс Сэндс 80'), Данель Синани, Джоэл Чима Фудзит (Матиас Расмуссен 87'), Мартин Каарс (Матиас Перейра Лаж 53'), Tomoya Ando
Вердер: Мио Бакхаус, Исаак Шмидт (Йован Милошевич 60'), Марко Фридль, Никлас Штарк, Марко Грюлль (Леонардо Биттенкорт 60'), Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас (Кеке Топп 79'), Йенс Стаге, Сенне Линен, Самюэль Мбангуля, Джастин Нджинма
Жёлтые карточки: Мартин Каарс 29', Манолис Салиакас 76' — Исаак Шмидт 7', Сенне Линен 54', Марко Фридль 76', Йован Милошевич 76', Никлас Штарк 89'
После этого матча «Санкт-Паули» занимает 16-е место в таблице Бундеслиги с 20-ю очками в активе. «Вердер» — на 17-й позиции (19).