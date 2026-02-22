«Ницца» сыграла вничью с «Лорьяном» (3:3) в матче 23-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев дубль оформил Том Луше, отличившись на 12-й и 45+1-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Каиль Будаш на 59-й минуте.

У «Лорьяна» голы забили Пабло Пажи на 45+4-й минуте, Бамба Дьенг на 67-й минуте с пенальти и Ноа Кадиу на 90+5-й минуте.

Результат матча

Ницца Ницца 3:3 Лорьян Лорьян

1:0 Том Луше 12' 2:0 Том Луше 45+1' 2:1 Пабло Пажи 45+4' 3:1 Kail Boudache 59' 3:2 Бамба Дьенг 67' пен. 3:3 Ноа Кадиу 90+5'

Ницца: Максим Дюпе, Антуан Менди ( Жонатан Клосс 46' ), Kojo Peprah Oppong, Данте, Морган Сансон, Шарль Ванхаутте, Том Луше ( Gabin Bernardeau 85' ), Мохамед-Али Чо, Софьян Диоп ( Хишем Будауи 64' ), Али Абди ( Мельвен Бар 64' ), Kevin Carlos ( Kail Boudache 46' )

Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси ( Бамо Мейте 46' ), Ноа Кадиу, Дарлин Йонгва, Монтассар Тальби, Игор Силва, Карим Дерман, Лоран Абергель, Тео Ле Бри ( Самбу Сумано 77' ), Бамба Дьенг ( Панос Кацерис 77' ), Пабло Пажи ( Жан-Виктор Макенго 67' )

Жёлтые карточки: Софьян Диоп 29', Мельвен Бар 90+1' — Панос Кацерис 84', Монтассар Тальби 90+2', Дарлин Йонгва 90+3'