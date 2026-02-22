«Ницца» сыграла вничью с «Лорьяном» (3:3) в матче 23-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев дубль оформил Том Луше, отличившись на 12-й и 45+1-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Каиль Будаш на 59-й минуте.
У «Лорьяна» голы забили Пабло Пажи на 45+4-й минуте, Бамба Дьенг на 67-й минуте с пенальти и Ноа Кадиу на 90+5-й минуте.
Результат матча
НиццаНицца3:3ЛорьянЛорьян
1:0 Том Луше 12' 2:0 Том Луше 45+1' 2:1 Пабло Пажи 45+4' 3:1 Kail Boudache 59' 3:2 Бамба Дьенг 67' пен. 3:3 Ноа Кадиу 90+5'
Ницца: Максим Дюпе, Антуан Менди (Жонатан Клосс 46'), Kojo Peprah Oppong, Данте, Морган Сансон, Шарль Ванхаутте, Том Луше (Gabin Bernardeau 85'), Мохамед-Али Чо, Софьян Диоп (Хишем Будауи 64'), Али Абди (Мельвен Бар 64'), Kevin Carlos (Kail Boudache 46')
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси (Бамо Мейте 46'), Ноа Кадиу, Дарлин Йонгва, Монтассар Тальби, Игор Силва, Карим Дерман, Лоран Абергель, Тео Ле Бри (Самбу Сумано 77'), Бамба Дьенг (Панос Кацерис 77'), Пабло Пажи (Жан-Виктор Макенго 67')
Жёлтые карточки: Софьян Диоп 29', Мельвен Бар 90+1' — Панос Кацерис 84', Монтассар Тальби 90+2', Дарлин Йонгва 90+3'
После этого матча «Ницца» занимает 14-е место в таблице Лиги 1 с 24 очками в активе. «Лорьян» — на 8-й позиции (32).