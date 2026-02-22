«Милан» уступил «Парме» (0:1) в матче 26-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Марьяно Тройло на 80-й минуте.
0:1 Mariano Troilo 80'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Закари Атекаме 86'), Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс, Первис Эступинан (Страхиня Павлович 62'), Маттео Габбиа, Рубен Лофтус-Чик (Ардон Ясари 11'), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Никлас Фуллкруг 62'), Рафаэл Леау
Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато, Габриэл Стрефезза (Якоб Ондрейка 76'), Кристиан Ордоньес (Оливер Сёренсен 59'), Мандела Кейта, Адриан Бернабе (Ханс Николусси Кавилья 59'), Матео Пельегрино (Науэль Эстевес 90'), Sascha Britschgi, Mariano Troilo
Жёлтые карточки: Алексис Салемакерс 32', Рафаэл Леау 52' — Mariano Troilo 48'
После этого матча «Парма» располагается на 12-й позиции в таблице Серии А с 32 очками в активе. «Милан» — на 2-й строчке с 54 баллами.