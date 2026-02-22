Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблемах в составе «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Бонгонда для "Спартака" и нашего чемпионата очень хороший игрок. Ленивый? Хороший игрок. Другое дело, как его заставить, чтобы он играл. Станкович же раскрутил Маркиньоса, он заметнейший футболист. В "Спартаке" вообще много приличных игроков, но все они впереди, где надо решать исход матча голами.

В защите же беда, откровенно говоря. Когда‑то в клубе угадали с Видичем, и он всех расставил, подсказал, как играть, и тогда в "Спартаке" была лучшая оборона. А сегодня, как только проход по флангу, так это почти гол», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 29-ю очками в активе.