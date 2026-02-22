Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги против «Айнтрахта» (3:2).

Гарри Кейн — нападающий «Баварии» globallookpress.com

«Это была хорошая и очень открытая игра, мы заслужили три очка. Две ошибки в конце немного осложнили ситуацию, этого можно было избежать.

Три очка — это главное. Мы можем быть довольными и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 60-ю очками в активе. В следующей встрече мюнхенцы сыграют против дортмундской «Боруссии» 28-го февраля.