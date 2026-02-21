«Бавария» обыграла «Айнтрахт» в домашнем матче 23-го тура Бундеслиги — 3:2.
Дублем в составе победителей отметился Гарри Кейн (20', 68'), еще один мяч на счету Александра Павловича на 16-й минуте.
У гостей отметились Джонатан Буркардт на 77-й минуте с пенальти и Арно Калимуэндо девятью минутами позже.
Результат матча
БаварияМюнхен3:2Айнтрахт ФФранкфурт
1:0 Александар Павлович 16' 2:0 Гарри Кейн 20' 3:0 Гарри Кейн 68' 3:1 Жонатан Буркардт 77' пен. 3:2 Арно Калимуэндо 86'
Бавария: Йонас Урбиг, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Йозуа Киммих (Жонатан Та 90'), Альфонсо Дэвис (Хироки Ито 50'), Александар Павлович (Том Бишоф 77'), Майкл Олисе (Леон Горецка 90'), Джамал Мусиала (Серж Гнабри 78'), Луис Диас, Гарри Кейн
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Натаниэль Браун, Орель Аменда, Ннамди Коллинз, Жан-Маттео Баойя, Махмуд Дахуд (Марио Гётце 60'), Хуго Ларссон, Рицу Доан (Жонатан Буркардт 60'), Эйе Скири (Фарес Шаиби 77'), Эмиль Хойлунд (Элиас Баум 77'), Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Жёлтые карточки: Жан-Маттео Баойя 44' (Айнтрахт Ф), Ннамди Коллинз 90+2' (Айнтрахт Ф)
«Бавария» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Айнтрахт» (31) — седьмой.