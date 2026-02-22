Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал свою игру в матче 27-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:1).

Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала» globallookpress.com

Форвард оформил дубль в ворота «шпор», отличившись на 47-й и 90+4-й минутах встречи.

«Был ли это лучший мой матч за команду к этому моменту? В каком-то смысле, думаю, это была очень хорошая игра (в моем исполнении). С другой стороны, пожалуй, можно было сыграть и получше.

Это была тяжёлая встреча, на поле мы сегодня здорово себя проявили», — приводит слова Дьекереша BBC.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 61-м очком в активе.