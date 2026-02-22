«Лидс» по завершении сезона намерен выслушать предложения по центральному защитнику Яке Бийолу. Об этом сообщает Football Insider.

Яка Бийол globallookpress.com

Одним из возможных претендентов на 27-летнего словенского футболиста называется «Ливерпуль», который рассматривает варианты усиления обороны и потенциальную замену Ибраиме Конате. По данным источника, Бийол может стать относительно доступным вариантом для мерсисайдцев, особенно если команда под руководством Арне Слот не сможет попасть в Лигу чемпионов.

Ранее защитник выступал за московский ЦСКА (2018–2022), после чего продолжил карьеру в Европе. В текущем сезоне в составе «Лидса» Бийол провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.