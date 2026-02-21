«Унион» на своем поле обыграл «Байер» в рамках 23-го тура Бундеслиги — 1:0.
Единственный гол на счету Рани Хедиры на 28-й минуте встречи.
Результат матча
УнионБерлин1:0БайерЛеверкузен
1:0 Рани Хедира 28'
Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Стэнли Нсоки, Деррик Кён, Яник Хаберер (Кристофер Триммель 11'), Рани Хедира, Алёша Кемляйн, Чон У Ён (Алекс Краль 71'), Андраш Шефер (Тим Скарке 85'), Андрей Илич (Ильяс Анса 85')
Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Луак Баде (Йонас Хофман 68'), Алейш Гарсия, Эсекиэль Фернандес (Патрик Шик 61'), Артур (Эрнест Поку 61'), Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане (Лукас Васкес 61'), Малик Тилльман (Мартен Терье 81'), Ибрахим Маца
Жёлтые карточки: Стэнли Нсоки 3', Яник Хаберер 10', Андрей Илич 44', Леопольд Кверфельд 60', Фредерик Реннов 90+3' — Йонас Хофман 83', Роберт Андрих 88'
«Унион» поднялся на 9-е место в Бундеслиге, «Байер» (36) — шестой.