«Унион» поднялся на 9-е место в Бундеслиге, «Байер» (36) — шестой.

Единственный гол на счету Рани Хедиры на 28-й минуте встречи.

«Унион» на своем поле обыграл «Байер» в рамках 23-го тура Бундеслиги — 1:0.

2.12

