21 февраля в Берлине «Унион» примет «Байер» в рамках 23-го тура Бундеслиги. Матч начнется в 17:30 мск.

«Унион» набрал 25 очков и находится на 10-й позиции. В последнее время набор очков команде дается с трудом и за 5 туров «железные» заработали только 2 балла. последний раз это было 6 февраля дома против «Айнтрахта» (1:1). После «Унион» проиграл 2:3 «Гамбургу».

«Байер» после 4 матчей без поражений занимает 6-е место с 39 очками на счету. «Фармацевты» в прошлом туре разгромили «Санкт-Паули» 4:0. Для них это была 13-я победа в сезоне и третья за последние 5 туров.

Стоит отметить, что за 5 очных встреч «Унион» смог забить «Байеру» лишь в одном случае.

