21 февраля в Берлине «Унион» примет «Байер» в рамках 23-го тура Бундеслиги. Матч начнется в 17:30 мск.
«Унион» набрал 25 очков и находится на 10-й позиции. В последнее время набор очков команде дается с трудом и за 5 туров «железные» заработали только 2 балла. последний раз это было 6 февраля дома против «Айнтрахта» (1:1). После «Унион» проиграл 2:3 «Гамбургу».
«Байер» после 4 матчей без поражений занимает 6-е место с 39 очками на счету. «Фармацевты» в прошлом туре разгромили «Санкт-Паули» 4:0. Для них это была 13-я победа в сезоне и третья за последние 5 туров.
Стоит отметить, что за 5 очных встреч «Унион» смог забить «Байеру» лишь в одном случае.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Коэффициенты букмекеров: 2.85 на победу «Униона», 3.40 на ничью, 2.55 на победу «Байера».
- ИИ предсказал «Байеру» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Унион» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.