В 25-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Овьедо» на стадионе «Реале Арена». Матч состоится 21 февраля в Сан-Себастьяне в 16:00 мск.

Для «Реал Сосьедада» задачей на матч является победа. Команда находится в 4 очках от еврокубковой зоны. В прошлом туре она проиграла 1:4 мадридскому «Реалу» и теперь ей нужно компенсировать потерю очков. При этом дома сан-себастьянцы выиграли 3 матча подряд.

«Овьедо» имеет ряд проблем. Клуб ведет борьбу за сохранение прописки в Ла Лиге. В прошлом туре гости были близки к тому, чтобы набрать очки, но не смогли удержать перевес над «Атлетиком» и потерпели 13-е поражение в сезоне. На выезде команда выиграла только один раз.

Прогноз ИИ: «Реал Сосьедад» выиграет 1:0.

