прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.05

21 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Овьедо». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Сосьедад — Овьедо с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Сосьедад» на 4 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» были биты мадридским «Реалом» (1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Атлетику» (1:0). Да и поединок с «Эльче» завершился минимальным успехом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Доностьяррас» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Причем «Реал Сосьедад» традиционно успешно противостоит «Овьедо». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6. «Доностьяррас» уж точно не собираются терять драгоценные очки в матче с новичком элиты.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элитарном дивизионе. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Овьедо» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Атлетику» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Жироне» (1:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Барселоне» (0:3).

При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» забивают реже в всех в Ла Лиге. Да и шансы на спасение тают с каждым туром.

При этом «Овьедо» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато «Реал Сосьедаду» команда не проигрывает уже 11 лет.

Зато в строю 41-летний Санти Касорла. Правда, опытнейший хавбек пока не отличился результативными действиями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Синие» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Синие» забивают реже всех в лиге

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Реал Сосьедад» до последней коллизии победил 3 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал Сосьедад» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Доностьяррас» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости забивают с огромной натугой, да и вообще, выглядят обреченными на вылет в Сегунду.

2.05 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Реал Сосьедад» — «Овьедо» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Реал Сосьедад» — «Овьедо» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40