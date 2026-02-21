В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» и «Гамбург» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Надиема Амири на 42-й минуте, но Фабиу Виейра на 64-й минуте восстановил статус-кво и установил окончательный результат на табло.
Результат матча
МайнцМайнц1:1ГамбургГамбург
1:0 Надим Амири 42' 1:1 Фабиу Виейра 64'
Майнц: Даниэль Батц, Стефан Пош, Данни да Коста, Филипп Мвене, Доминик Кор (Николас Ферачниг 59'), Ли Джэ Сон (Пауль Небель 86'), Кайсю Сано, Надим Амири, Филлип Тиц, Kacper Potulski, Silas
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм (Георгий Гочолеишвили 88'), Джордан Торунарига, Варме Омари, Николай Ремберг, Фабиу Виейра, Николас Капальдо, Роберт Глатцель (Вильям Микельбренсис 65'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Даниэль Эльфадли 87'), Бейкери Джатта (Юссуф Поульсен 65'), Philipas Otele
Жёлтые карточки: Доминик Кор 45+1', Kacper Potulski 90' — Миро Мухайм 34', Николай Ремберг 58'
«Гамбург» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Майнц» (22) — 13-й.