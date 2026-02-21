«Бавария» примет «Айнтрахт» в матче 23-го тура Бундеслиги, который состоится 21 февраля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 17:30 мск.

«Бавария» комфортно себя чувствует на вершине турнирной таблицы. Сейчас команда Венсана Компани имеет 6 очков отрыва от дортмундской «Боруссии». В прошлом туре она одержала свою 18-ю победу в сезоне, разгромив «Вердер» 3:0.

«Айнтрахт» с 31 пунктом на 7-й позиции. «Орлы» сыграют после разгрома гладбахской «Боруссии» (3:0). Однако в этом поединке им придется уделить больше внимания обороне. Баварцы забили уже 82 гола. У «Айнтрахта» 46 пропущенных, что больше чем у кого либо из топ-8. Кроме того, в последних встречах «Бавария» выиграла 4:0 и 3:0. Так что гостей ждет крайне непростой поединок.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.73.

Коэффициенты букмекеров: 1.11 на победу «Баварии», 11.5 на ничью и 20.0 на победу «Айнтрахта».

ИИ предсказал «Баварии» победу, но со скромным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

