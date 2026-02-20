Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович поделился своими мыслями о предстоящем ответном стыковом матче Лиги Европы против «Лилля».

Деян Станкович globallookpress.com

«Для меня этот матч будет похож на ничью 0:0. Мы должны быть полностью сконцентрированы все 90 минут. На следующей неделе нам нужно показать такое же отношение, как и сегодня. Это минимальный уровень, после которого возможно все», — цитирует Станковича пресс-служба УЕФА.

Первый матч между командами завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 26 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.