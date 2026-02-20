Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович поделился своими мыслями о предстоящем ответном стыковом матче Лиги Европы против «Лилля».

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Для меня этот матч будет похож на ничью 0:0.  Мы должны быть полностью сконцентрированы все 90 минут.  На следующей неделе нам нужно показать такое же отношение, как и сегодня.  Это минимальный уровень, после которого возможно все», — цитирует Станковича пресс-служба УЕФА.

Первый матч между командами завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 1:0.  Ответная встреча пройдет 26 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.