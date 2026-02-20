Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в Лиге чемпионов.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Матч был действительно сложным во всех отношениях. До 50-й минуты это была игра максимальной интенсивности — как физически, так и тактически, требующая необходимой концентрации для встречи на таком уровне. Но я также должен признать, что до сих пор — и это ещё не конец — было непросто эмоционально справиться со всем, что произошло и продолжает происходить. Однако завтра нас ждёт важный матч для наших амбиций и мечтаний. Победа имеет основополагающее значение. Нам нужно сосредоточиться и показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Моуринью AS.

Напомним, что конфликт возник после первого матча стыкового раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил «Бенфику» со счётом 1:0. Винисиус утверждал, что Джанлука Престианни, нападающий лиссабонского клуба, назвал его обезьяной. Однако Моуринью выразил сомнения в достоверности слов бразильца.