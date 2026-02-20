Комментатор Константин Генич обозначил, какой футболист нужен московскому «Спартаку», чтобы бороться за золото в РПЛ. На данный момент столичный клуб идет шестым в таблице.

Константин Генич globallookpress.com

«Во-первых, на мой взгляд, при всей моей любви к вратарям "Спартака"… Либо надо дать шанс Помазуну, либо брать из "Балтики" Бориско. Как вариант.

Мне кажется, "Спартаку" позарез нужен качественный форвард. Качественный форвард!» — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

В 19-м туре РПЛ спартаковцы в гостях встретятся с «Сочи». Напомним, летом московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо.