Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о медальных амбициях своего клуба в текущем сезоне РПЛ.

Мингиян Бевеев
Мингиян Бевеев globallookpress.com

«Конечно, хотелось бы занять место как можно выше.  Если "Балтика" уже в пятерке, то почему бы не побороться за медали?  Цели и задачи ставит клуб, нам их не озвучивали.  Но почему бы не чемпионство?  До лидера — пять очков.  Но лучше делать, чем говорить.  От себя скажу так: весной посмотрим, как все сложится», — цитирует Бевеева «Матч ТВ».

«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице с 36-ю очками после 18-ти туров.