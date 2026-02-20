Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о медальных амбициях своего клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Конечно, хотелось бы занять место как можно выше. Если "Балтика" уже в пятерке, то почему бы не побороться за медали? Цели и задачи ставит клуб, нам их не озвучивали. Но почему бы не чемпионство? До лидера — пять очков. Но лучше делать, чем говорить. От себя скажу так: весной посмотрим, как все сложится», — цитирует Бевеева «Матч ТВ».

«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице с 36-ю очками после 18-ти туров.