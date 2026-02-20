20 февраля стартует 25-й тура испанской Ла Лиги. В первом поединке «Атлетик» в Бильбао примет «Эльче». Начало встречи в 23:00 мск.

После двух побед подряд «Атлетик» оказался в 4 очках от еврокубковой зоны. После неудачного выступления в Лиге чемпионов «баскам» нужно бороться за еврокубки. В последних турах коллектив Эрнесто Вальверде победил «Овьедо» (2:1) и «Леванте» (4:2). Сейчас у хозяев 31 очко и 9-е место в таблице.

«Эльче» опустился на 16-ю позицию с 25 баллами. Клуб находится в одном пункте от зоны вылета и сегодня не имеет права на ошибку. Тем не менее валенсийцы никак не могут выиграть. Их серия насчитывает 7 матчей — 4 поражения и 3 ничьи. Накануне «зелено-полосатые» проиграли «Барселоне» (1:3) и «Реал Сосьедаду» (1:3), а также добыли ничью с «Осасуной» (0:0).

