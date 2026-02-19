Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен матчем с «Брюгге» (3:3) в первой встрече стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Мы вели 2:0, потом 3:2, но соперник отлично отреагировал на два пропущенных мяча. Получился красивый матч с высоким темпом, качественной игрой и голами. Мы уезжаем с позитивным результатом и рассчитываем завершить дело на своем поле наилучшим образом», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Теперь соперникам предстоит ответная игра в Мадриде 24 февраля в 20:45 (мск).