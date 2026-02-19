Бывший защитник сборной Франции и «Интера» Лилиан Тюрам резко осудил главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью из-за его высказываний по поводу расистского скандала с участием форварда «Реала» Винисиуса.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Характер его высказываний многое говорит о том, почему мы не движемся вперед. Моуринью сомневается в правдивости расистского акта и ставит под сомнение ответственность жертвы за то, как он отпраздновал гол. Кто вы такой, господин Моуринью, чтобы решать, что Винисиус имеет право делать, а что нет? Это суждение отдает превосходством белой расы и нарциссизмом», — цитирует Тюрама L'Equipe.

Конфликт возник после первого матча стыкового раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил «Бенфику» со счётом 1:0. Винисиус утверждал, что Джанлука Престианни, нападающий лиссабонского клуба, назвал его обезьяной. Однако Моуринью выразил сомнения в достоверности слов бразильца.