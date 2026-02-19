Форвард «Зенита» Луис Энрике высказался о подготовке команды ко второй части сезона.

Луис Энрике globallookpress.com

«Сборы в целом идут отлично — интенсивные тренировки, готовимся к возобновлению сезона. Тренер повторяет нам, что самая важная и единственная цель — стать первыми. Поэтому каждый из нас на тренировках выдает свой максимум, чтобы одержать победу во всех оставшихся матчах и стать лучшей командой страны. Так что все понимают важность тренировочного процесса и работают по полной.

Нагрузки несколько снижаются, но на наш настрой это не влияет. Делаем всё, чтобы показать свою лучшую игру после возобновления сезона.

Матч с «Балтикой»? Не только я, но и все мы держим в голове этот матч. Очень важно стартовать весной с победы. Могу сказать, что на третьем сборе очень много работы ведется в том числе, с учетом того, каким будет наш первый соперник. Работаем с тем прицелом, чтобы стартовать с победы«, — цитирует Энрике "Матч ТВ".

Напомним, что «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице. Матч с «Балтикой» состоится 27 февраля.