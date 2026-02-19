«Сочи» урегулировал вопрос с заявкой Густаво Фуртадо, сообщает «Чемпионат».  Ранее клубы согласовали аренду нападающего до конца сезона, однако сочинцы не могли завершить процесс оформления заявки.  Теперь все формальности улажены.

Густаво Фуртадо
Густаво Фуртадо globallookpress.com

24-летний Густаво Фуртадо присоединился к «Краснодару» летом 2025 года.  В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.  Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2029 года.

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав всего девять очков после 18 игр.  Лидирует в чемпионате «Краснодар».