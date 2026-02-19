«Сочи» урегулировал вопрос с заявкой Густаво Фуртадо, сообщает «Чемпионат». Ранее клубы согласовали аренду нападающего до конца сезона, однако сочинцы не могли завершить процесс оформления заявки. Теперь все формальности улажены.

Густаво Фуртадо globallookpress.com

24-летний Густаво Фуртадо присоединился к «Краснодару» летом 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2029 года.

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав всего девять очков после 18 игр. Лидирует в чемпионате «Краснодар».